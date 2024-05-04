Бій за титул абсолютного чемпіона світу з боксу між володарем поясів WBC, WBO та IBF у напівважкій вазі росіянином з канадським паспортом Артуром Бетербієвим (20 перемог, всі — нокаутом), що побив у січні британця Коллума Сміта, і боксером з рф, котрий виступає за Киргистан, чемпіоном за версією WBA Дмитром Біволом (22 перемоги, 11 з них — нокаутом) скасовано, повідомляє ESPN .

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Поєдинок непереможних суперників не відбудеться 1 червня у Саудівській Аравії через травму, яку отримав 39-річний Бетербієв. У Артура діагностовано розрив меніска. На нього чекає операція та відновлення як мінімум до вересня.

При цьому голова Головного управління у справах розваг у Саудівській Аравії Турки Аль аш-Шейх повідомив, що 33-річний Бівол виступить у шоу в Ер-Ріяді. Йому терміново шукають нового суперника. Що ж до поєдинку уродженця Киргизстану з Бетербієвим, то він може відбутися до кінця року.

«Після отримання сьогоднішніх новин про травму Бетербієва ми відкладемо його бій проти Бівола, запланований на 1 червня, на кінець цього року. Бажаю моєму братові Артуру якнайшвидшого одужання. Однак турнір „5 на 5“ все ще відбудеться 1 червня», — написав Турки Аль аш-Шейх у соцмережі Х.

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- TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 3, 2024

За іронією долі, минулий поєдинок Бетербієва проти Сміта теж був перенесений із серпня 2023-го на січень 2024-го через кісткову інфекцію щелепи у чемпіона.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що довгоочікуваний бій Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі перенесли через травму британця.

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Фото Matchroom Boxing

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