Довгоочікуваний бій між чемпіоном світу WBA, WBO, IBO та IBF з боксу в суперважкій вазі українцем Олександром Усиком (21 перемога, 14 з них — нокаутом), котрий вчетверте став батьком, і володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом 1 нічия) не відбудеться 17 лютого у Саудівській Аравії. Причина — у розсіченні над правим оком, який Циганський король отримав під час одного зі спарингів.



На кадрах, що з'явився в мережі, видно точний момент, коли Ф'юрі завдає хук спаринг-партнеру, але отримує у відповідь удар ліктем (таку ж травму британець мав під час перемоги над Отто Валліном п'ять років тому).

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«Я абсолютно спустошений, адже я так довго готувався до цього бою і перебував у чудовій формі, — заявив Тайсон Ф'юрі. — Я співчуваю всім, хто мав брати участь у цій грандіозній події, і старанно готуватимуся до нової дати бою, як тільки око заживе. Я можу тільки перепросити всіх постраждалих, включаючи мою власну команду, команду Усика, бійців андеркарду, спонсорів, уболівальників, а також організаторів і водночас моїх друзів із Саудівської Аравії».

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«Тайсон Ф'юрі — чортовий боягуз, який зробить усе, щоб не зустрічатися з Усиком, — своєю чергою заявив менеджер українця Егіс Клімас у коментарі The Ring. — Він попросив свою сучку вдарити його сковорідкою в брову. Можете процитувати мене слово в слово.

Коли цю новину донесли до Олександра, він лише посміхнувся. Це все, що він зробив. Він надто сильний морально, щоб зламатися".

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За даними ESPN, бій Ф'юрі та Усика за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі відбудеться у червні 2024 року. Поки що ж команда українця розглядає можливість проведення поєдинку 17 лютого проти обов'язкового претендента на пояс за версією IBF хорвата Філіпа Хрговича. Сам балканець, схоже, готовий. «Усику, ти винен мені бій», — написав хорват у соцмережі.

До речі, на скасування поєдинку між Усиком і Ф'юрі вже відреагував камерунець Френсіс Нганну, який має битися з Ентоні Джошуа. «То що — тепер я і Джошуа битимемось за звання абсолютного чемпіона світу 8 березня?» — написав африканець у соціальних мережах.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що бій Усик — Ф'юрі вже переносився.

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