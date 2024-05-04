Кому казково пощастить у травні: названо обрані знаки

На думку астрологині Анжели Перл, Велика субота подарує багато щасливих моментів для різних знаків зодіаку.



А весь травень в цілому стане місяцем справжнього прориву для кількох представників зодіакального кола. Так вважають іноземні астрологи, пише AstroOboz.

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Лев

Прагнучи до успіху та слави, ви ніколи не забуваєте про ближніх. Від природи ви дуже добрі та завжди з ентузіазмом допомагаєте людям. Ви завжди дбаєте інших і почуваєтеся щасливими, коли робите для когось добру справу. У кар'єрному плані ви сміливо висловлюєте свою думку і готові дискутувати з оточенням — саме це стане основою вашого успіху.

У травні самотні Леви можуть знайти кохання. Стосунки будуть засновані на взаєморозумінні та повазі. Сімейним Левам варто відправитися у відпустку або більше часу проводити в колі рідних.

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Діва

Травень стане для вас доленосним місяцем у році. Доведеться зробити вибір, який вплине на ваше майбутнє.

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Ключ до розвитку на роботі полягає у вашій ініціативі. Чим більше ентузіазму ви проявляєте при виконанні багатьох завдань, тим легше справити враження на керівництво. Фінанси зростатимуть досить швидко, ви отримуєте прибуток у багатьох сферах, завдяки чому відпаде необхідність у ретельному плануванні витрат.

Скорпіон

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У травні на вас чекає багато цікавого. Завдяки наполегливості ви незабаром досягнете бажаного, і результат навіть перевершить ваші очікування. Буде велика удача у фінансовому плані. Якщо ви будете наполегливо працювати, ви отримаєте гідні премії та винагороди.

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Якщо ви довго вагалися, чи варто зізнаватися у своїх почуттях людині, яка вас давно таємно цікавить, астрологи радять набратися сміливості — ймовірно, ваше кохання також чекає, поки ви проявите ініціативу.

Козоріг

У травні ви матимете багато можливостей для навчання та професійного вдосконалення. Всі ці знання знадобляться вам у майбутньому. На роботі на вас чекає визнання та підвищення, однак не будьте надто зарозумілими через щойно досягнутий успіх.

В особистому житті ви можете зробити важливий крок вперед у ваших стосунках. Крім того, у травні до вас також прийде фінансова удача. Якщо вміти скористатися можливістю, можна заробити пристойну суму.

А гороскоп на травень 2024 для всіх знаків зодіаку читайте на сайті «ФАКТІВ».

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