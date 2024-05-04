Завищені платіжки за світло: в YASNO пояснили, чому в квитанціях можуть з’являтися «фантастичні» показники

Українці часто дивуються цифрам, які з'являються в платіжках за електрику: начебто користувалися електроприладами як завжди, а платити вимагають набагато більше. Енергетики зазвичай все пояснюють неуважністю споживачів, які приймають «пропоновану плату» за фактичну.

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Тепер же у них з'явилась більш «реалістичне» пояснення — «нарахування по середньому».

Виявляється, для того, щоб не отримувати платіжки з «фантастичними» показниками, потрібно правильно подавати актуальні показники, у «правильний» час.

Проблем у платіжках не буде, якщо передавати інформацію у два останні календарні дні місяця та три дні наступного. Якщо зробити це раніше чи пізніше — готуйтеся до неприємних сюрпризів.

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«Наприклад, треба подати показання за травень, у якому 31 день. Клієнт подав показання 15 травня. Оператор системи розподілу знає, скільки спожито за 15 днів, а по решті днів травня — тобто 16 — оператор показань не має. Тому цей період для клієнта розрахують за середнім споживанням», — розповіли у YASNO.

Бувають випадки, коли споживач забуває передати показники лічильника та отримує платіжку, розраховану за середнім споживанням. У такому разі слід заплатити за світло за лічильником, а наступного місяця своєчасно передати актуальні дані, на підставі яких постачальник зробить перерахунок.

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Тобто, ідеальним варіантом буде, коли подавати показники 1-го числа кожного місяця. Цікаво, що тоді скажуть енергетики.

Як повідомляли «ФАКТИ», Кабінет міністрів подовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до 31 травня.

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