В Україні подовжили пільгову ціну на електроенергію для населення: на який термін

Кабінет Міністрів України подовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до 31 травня. Попередній термін закінчується 30 квітня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

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За словами Шмигаля, Кабмін ухвалив рішення щодо продовження пільгової ціни на електроенергію для населення — 2 грн 64 копійки за кіловат. Він заявив, що положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня.

«Попри ремонти 24/7, в енергосистемі зберігається значний дефіцит. Ми встановлюємо міні-ТЕЦ в різних містах, посилюємо енергосистему через її децентралізацію, але відновити все швидко неможливо. Тож закликаю українців ощадливо використовувати електроенергію», — сказав прем'єр.

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Також сьогодні на засіданні Кабміну, було вдвічі збільшено суму мікрогрантів для Харкова й Харківської області. Тепер його розмір для бажаючих почати власну справу буде сягати 500 тисяч гривень на одного громадянина.

Було внесено і зміни до статуту Експортно-кредитного агентства України. Це дозволить страхувати нові інвестиції від ризиків війни.

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«Це стосується як іноземних інвестицій, так і українських компаній, які будуть вкладати кошти в нашу економіку та розвивати експорт», — розповів Шмигаль.

Зазначимо, що на початку весни росія посилила свої атаки на енергетичну систему України. Це призвело до пошкодження Зміївської ТЕС та знищення Трипільської ТЕС, а також проблем з постачанням енергетики в низку областей. На постачання енергетики вплинули і минулорічні атаки росії.

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Тому у 2023 році було запроваджено мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак він не стосувався електроенергії та холодної води.

Пільговий тариф на світло діє до 30 квітня 2024 року. З наближенням цієї дати почали ширитись думки щодо того, чи зростуть тарифи на світло.

Зокрема, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив про можливість підвищення тарифу на електроенергію для населення. За його словами, уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб'єктів, які були пошкоджені.



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