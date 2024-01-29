«Неуважні» платять вдвічі більше: як пенсіонери змушені витрачати останні гроші через хитрість енергетиків

В зв'язку з тим, що енергетики отримали дозвіл відключати споживачів за найменший борг, пенсіонери намагаються оплачувати кожен рахунок, але все частіше їх шокує, що цифри в платіжках набагато більші за реально спожиту електроенергію.

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Про це пише Знай.

Так, до компанії Yasno звернулася жінка з питанням, яке хвилює багатьох споживачів: чому в платіжці надходить сума в два рази більша, з урахуванням плати наперед. Адже не всі старенькі люди розуміють звідки такі цифри та платять всю суму. Але навіть через це борги нікуди не зникають.

«Чому у вас існує практика, присилати рахунки з пропозицією: Рекомендовано сплатити суму споживання у два рази, ніж використали? Люди похилого віку сприймають це як борги, а оплачують помісячно, чому так, ми ж не живемо наперед?» — скаржиться жінка.

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На це звернення відреагували фахівці компанії. За їх словами, «оплата наперед» начебто зручна послуга для їх споживачів. Це дозволяє зменшити суму платежу в наступному місяці, або ж уникнути заборгованості якщо не виходить сплатити вчасно. Саме тому в рахунках споживачів вказується і прогнозована сума за очікуване споживання.

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При цьому енергетики не враховують те, що пенсії наперед ніхто не виплачує, і людина приходить у відчай від того, що скільки б вона не платила, суми у рахунку все рівно не стають меншими.

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У відповідь на інший коментар, експерти пояснили, що сплачувати за очікуване споживання або лише фактичний обсяг спожитої електроенергії це вибір кожного. А актуальний стан рахунку можна завжди переглянути в особистому кабінеті.

На що в Мережі відповіли, що такий спосіб виставляння рахунків вигідний, скоріше за все, не споживачам, а компанії, яка за рахунок неуважних платників «перекриває» борги від тих, хто не вважає потрібним сплачувати за енергію вчасно. А фактично пенсіонери, які не завжди можуть користуватися інтернетом (і, відповідно, особистим кабінетом), постійно «виручають» енергетиків. Тому, можливо, тим варто розробити інший підхід по відношенню до споживачів-пенсіонерів.

Нагадаємо, що компанія Yasno готова почати перші відключення боржників за світло вже наприкінці січня 2024. Втім, керівник компанії Сергій Коваленко зазначив, що відключати будуть не «всіх підряд», а за певними критеріями — сума боргу, його давність тощо.



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