Одній з груп військовозобов’язаних продовжили бронювання від мобілізації: про кого йдеться

Бронювання від мобілізації в Україні продовжили для деяких категорій військовозобов'язаних. Йдеться про залізничників.

Відповідну постанову № 492 ухвалив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і вона була опублікована 3 травня 2024 року, повідомляється на Урядовому порталі.

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Залізничникам продовжили термін бронювання ще на один місяць.

«Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту (…) які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць», — йдеться у постанові.

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«Укрзалізниця» — найбільший роботодавець в Україні. До повномасштабної війни там працювало понад 250 тисяч людей.

Крім того, в Україні змінюють правила бронювання чиновників.

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Зазначимо, що в Україні від початку повномасштабного вторгнення росії діє загальна мобілізація. В новому законі про мобілізацію уточнені правила бронювання та відстрочки від призову.

Сьогодні, 4 травня, деякі нововведення щодо мобілізації набирають чинності. Зокрема, згідно із законом 3621-IX, скасовується статус «обмежено придатних». Тим військовозобов'язаним, яким його було встановлено раніше, до кінця року (протягом 9 місяців) необхідно пройти повторний медичний огляд.

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Паралельно готувалися зміни до наказу № 402 Міністерства оборони про військово-лікарські комісії. Як заявила директорка департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксана Сухорукова, буде описано критерії, за якими встановлюється, придатна чи ні людина до військової служби.

Таким чином, фактично буде п'ять статусів: непридатний та чотири категорії придатних. Категорії придатних до військової служби будуть поділені на:

- придатні (повністю),

- придатні до служби у військових вишах, ТЦК, частинах забезпечення, установах, організаціях (але непридатні до служби у штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецназу тощо),

- придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до військового вишу),

- придатні до виконання специфічних завдань.

Оновлені критерії будуть містити кілька тисяч діагнозів. І за кожною групою захворювань залежно від ступеня ділитимуть військовозобов'язаних на придатних/непридатних.

Нагадаємо, після 18 травня співробітники ТЦК під час перевірок чоловіків у публічних містах зможуть оперативно підключатися до реєстру військовозобовязаних або у телефонному режимі з’ясувати з оператором ЄДРВ питання оновлення даних конкретної людини.

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