Прийшла повістка, але є «бронь»: чи потрібно йти до ТЦК

В Україні суттєво змінилася правила вручення повісток та покарання за неявку до ТЦК, і кожен військовозобов'язаний знає, що на повістку потрібно реагувати, щоб не потрапити у халепу.

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Але що робити тим, хто раніше отримав бронь або відстрочку від служби? Чи потрібно йти до військкомату? На це питання у коментарі РБК-Україна відповів юрист практики військового права ЮК «Приходько та партнери» Михайло Лобунько.

За його словами, під час дії воєнного стану через погану координацію дій, яка здебільшого пов’язана з проблемами актуалізації даних, досить часто представники ТЦК та СП безконтрольно надсилають повістки.

«Це призводить до того, що дуже часто військовозобов’язаним можуть надходити повістки, навіть попри те, що ці люди є заброньованими на період мобілізації та на воєнний час і перебувають на спеціальному військовому обліку. Звичайно, після отримання повістки тими, у кого є відстрочка від мобілізації у вигляді бронювання, їм потрібно з’явитись до ТЦК та СП і надати докази бронювання», — каже юрист.

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При цьому ТЦК та СП можуть попросити пройти ВЛК та оновити ваші дані — це законно.

«Треба оновити облікові дані, але завжди пам’ятати, що мобілізувати людину, яка має бронювання, без її доброї волі і власного бажання не можуть. Якщо ж людина має сумніви щодо дотримання законодавства представниками ТЦК та СП, вона може направити підтверджуючі документи до ТЦК та СП засобами поштового зв’язку — цінним листом», — пояснює співрозмовник.

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Якими саме документами підтверджується бронювання працівника? Таким документом є витяг із Наказу Міністерства економіки України.

«Отже, потрібно в будь-якому випадку дати розуміння представникам ТЦК та СП, що людина має законну підставу для відстрочки від мобілізації і не переховується. Такий підхід дозволить уникнути зайвих проблем і своєчасно проінформувати ТЦК та СП», — додає він.

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Зауважимо, відповідно до закону «Про мобілізацію», всі чоловіки військовозобов'язаного віку мають протягом 60 днів з'явитися до ТЦК, щоб стати на військовий облік та оновити свої облікові дані. Якщо вони цього не зробили, їм надсилатимуть ще один документ від ТЦК — «вимогу».

Також нагадаємо, що МЗС заборонив надавати консульські послуги українцям призовного віку, які не оновили свої дані в ТЦК і СП.

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