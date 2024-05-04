Брехня не пройде: в Генштабі пояснили, як патрулі на вулицях перевірятимуть дані чоловіків

В Україні триває мобілізація Й всі чоловіки від 18 до 60 років повинні у ТЦК оновити свої облікові дані.

Але деякі військовозобов'язані сподіваються, що зможуть у майбутньому зайнятись окозамилюванням й сказати представникам ТЦК на вулиці, що вони, приміром, належать до тих групи громадян, які не зобов'язані оновлювати дані безпосередньо у військкоматі, або що вони вже оновили інформацію через особистий кабінет.

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Такі хитрі трюки не спрацюють. Про це в етері Radio NV заявив представник Генштабу ЗСУ Юрій Глущенко.

За його словами, якщо чоловіка після 18 травня зупинять на вулиці для перевірки військово-облікових документів, то співробітники ТЦК зможуть підключатися до реєстру або у телефонному режимі з’ясувати з оператором ЄДРВ питання оновлення даних конкретної людини.

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«Оператор з’ясує і надасть усю інформацію про військовозобов'язаного. Якщо він оновив дані, то до нього питань не буде», — зазначив полковник.

Як відомо, військовозобов’язані повинні зареєструвати свої дані у ТЦК, через ЦНАП або через електронний кабінет.

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За словами заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко, у відомстві працюють над тим, щоб у застосунку була доступна проста і зручна функція — авторизуватися, заповнити три «поля», а саме — номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання, і отримати одразу інформацію з бази військовозобов’язаних «Оберіг» для того, щоб передивитися, які дані щодо особи є в реєстрі.

Також згідно з новим законом про мобілізацію, який набирає чинності 18 травня, військовозобов'язаним громадянам необхідно протягом 60 наступних днів оновити або уточнити свої дані у ТЦК та для їх підтвердження принести низку документів. Після цього, навіть якщо людина має відстрочку, її все одно відправлять проходити військово-лікарську комісію.

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Нагадаємо, в Раді прийняли рішення виключити кримінальну відповідальність за непроходження ВЛК. Але передбачено термін накладення штрафів упродовж року з моменту вчинення правопорушення.

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