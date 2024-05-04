YAKTAK випустив новий трек «Небо» з харківським співаком CKAYA

Співак YAKTAK, у якого дуже добрі стосунки з уродженкою Харкова співачкою KOLA, презентував нову композицію «Небо» у колаборації з іще одним харківським артистом, CKAYA.

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Про це він написав у своєму акаунті у соцмережі.

У колаборації дуже довга історія: упродовж 2023 року «Сільпо» разом з Mastercard проводили хіт-парад «МУВ». Мета — популяризація нової української музики та підвищення свідомості щодо авторських прав та роялті серед молодих музикантів. Щотижня Фагот відбирав дві пісні, які потрапляли до ротації на радіо «Сільпо».

Головним призом хіт-параду став запис спільної пісні та зйомка кліпу з українською зіркою, виконавцем YAKTAK. Перемогу у хіт-параді здобув співак CKAYA з Харкова.

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У пісні небо символізує безмежність, мудрість і вічність. Воно — свідок усіх наших радощів і болю. У треку воно стає найкращим другом і порадником головного героя, який переживає всі падіння та злети. Він звертається до небес з проханням провести його «до мрій напролом», щоб перешкоди його не зупинили. Він вірить, що завтра буде краще, і саме небо допоможе знайти правильний шлях.

«Небо» — наша спільна композиція зі CKAYA. Ми написали її дуже швидко, тому що у нас вийшла крута синергія. Цей трек мотивує рухатися вперед, незважаючи на погодні умови та будь-які життєві труднощі. Небеса завжди вкажуть нам правильний шлях", — вважає YAKTAK.

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«Небо — це те, що завжди з тобою, варто лише подивитися вгору. Небо — це гарний образ, який дарує емоції. Небо — це найкращий психолог. Небо вміє тримати секрети. І лікує лише тому, що воно є», — додає CKAYA.

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Також нагадаємо про несподівану музичну колаборацію MONATIK з гуртом «ТНМК» та іншими музикантами задля допомоги ЗСУ.

Фото youtube.com

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