Ювілейний гол та асист Довбика допомогли «Жироні» принизити «Барселону» та зробити «Реал» чемпіоном Іспанії: відеоогляд матчу

У суботу, 4 травня, на стадіоні «Мунісіпаль де Монтіліві» в рамках 34-го туру чемпіонату Іспанії з футболу відбулося каталонське дербі між місцевою «Жироною» та «Барселоною», яка вилетіла з Ліги чемпіонів.

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По ходу поєдинку господарі поля, за яких з перших хвилин грали українці Артем Довбик та Вктор Циганков, двічі поступалися у рахунку, але після перерви змогли за 10 хвилин нокаутувати команду Хаві — 4:2 (Довбик, 4, Порту, 65, 75, Гутьєррес, 67 — Крістенсен, 3, Левандовські, 45+1, з пенальті). До речі, найкращий бомбардир Ла Ліги Довбик, який відіграв усю зустріч, не лише забив свій ювілейний, 20-й, м'яч у чемпіонаті Іспанії, а й віддав гольову передачу на Порту. Що ж до Циганкова, то півзахисника збірної України було замінено перед «повстанням» «Жирони» (на 64-й хвилині).

Сенсаційний успіх не лише дозволив команді Мічела обійти «Барсу» у турнірній таблиці, а й уперше в історії клубу гарантував путівку в Лігу чемпіонів. А ось мадридському «Реалу» з Андрієм Луніним — дострокове чемпіонство!

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Становище лідерів: 1. «Реал» — 87 очок (34 матчі); 2. «Жирона» — 74 (34); 3. «Барселона» — 73 (34); 4. «Атлетико» — 64 (33); 5. «Атлетик» — 61 (34).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Жирона» з двома голами Довбика у компенсований час вирвала перемогу в чемпіонаті Іспанії.

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Фото ФК «Жирона»

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