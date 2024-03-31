«Жирона» з двома голами Довбика на 90+2-й хвилині вирвала перемогу в чемпіонаті Іспанії: відеоогляд матчу

Нападник збірної України Артем Довбик, який разом з командою Сергія Реброва завоював путівку на Євро-2024, став одним з героїв поєдинку 30-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, в якому «Жирона» на 90+2-й хвилині вирвала перемогу у «Бетіса» (3:2).

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Український форвард, котрий не забивав у Ла Лізі з січня (у восьми зустрічах поспіль) вивів каталонців уперед на 36-й хвилині, впевнено реалізувавши пенальті. Але команда із Севільї перед самою перервою (на 45+3-й хвилині) зусиллями бразильця Вілліана Жозе зрівняла рахунок. На 65-й хвилині Довбик відзначився ще раз, але злий геній «Жирони» Вілліан Жозе на 76-й подарував гостям надію. Але все ж останнє слово виявилося за «Жироною». У компенсовані хвилини Стуані, який вийшов на заміну, приніс каталонцям перемогу — 3:2.

Додамо, що Довбика було замінено лише на 90+6-й хвилині, а ще одного українця Циганкова — на 82-й.

Становище лідерів: 1. «Реал» — 72 очки (29 матчів); 2. «Барселона» — 67 (30); 3. «Жирона» — 65 (30); 4. «Атлетик» — 56 (29); 5. «Атлетико» — 55 (29).

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До речі, «дубль» у ворота «Бетіса» дозволив Артему Довбику з 16 м'ячами наздогнати у списку найкращих бомбардирів чемпіонату Іспанії англійця Джуда Беллінгема з «Реала» та хорвата Анте Будіміра з «Осасуни».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Довбик забив переможний м'яч за збірну України у ворота команди Боснії та Герцеговини.

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Фото ФК «Жирона»

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