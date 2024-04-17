«Барселону» з вилученням футболіста та двох тренерів розгромлено вдома Мбаппе та компанією: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 16 квітня, за підсумками матчів у Барселоні та Дортмунді визначилася перша півфінальна пара Ліги чемпіонів, яку минулого сезону виграв «Манчестер Сіті». У двох поєдинках уболівальники побачили аж 11 м'ячів!

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Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Матчі у відповідь

«Барселона» (Іспанія) — «ПСЖ» (Франція) — 1:4 (Рафінья, 12 — Дембеле, 40, Вітінья, 54, Мбаппе, 61, з пенальті, 89). На 29-й хвилині вилучено Араухо («Барселона»).

Перший матч — 3:2.

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Вже на 12-й хвилині зустрічі на Олімпійському стадіоні «Барселона» ще більше ускладнила завдання Мбаппе та компанії, коли злий геній парижан Рафінья, який тиждень тому відзначився «дублем» на «Парк де Пренс», відгукнувся на передачу 16-річного Ямаля і відкрив рахунок у поєдинку — 1:0.

Але невдовзі каталонці ускладнили собі завдання — червону картку заробив захисник Араухо. І парижани ще до перерви зуміли розіграти зайвого. У другій зустрічі поспіль ворота своєї колишньої команди вразив форвард «ПСЖ» Дембеле.

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А в другому таймі трибуни зовсім притихли. Бразилець Вітінья вразив ворота тер Штегена та зрівняв рахунок за сумою двох зустрічей. Такий розвиток подій розлютив головного тренера «Барси» Хаві, який за хамську поведінку отримав від румунського арбітра Ковача червону картку (невдовзі за ним пішов ще й тренер воротарів каталонського гранда де ла Фуенте). Мабуть, передчував недобре, бо невдовзі Мбаппе оформив «дубль» і вибив «Барселону» з турніру. У вихідні в команди Хаві — битва з «Реалом» у чемпіонаті Іспанії.

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Атлетико» (Іспанія) — 4:2 (Брандт, 34, Матсен, 39, Фюллькруг, 71, Забітцер, 74 — Хуммельс, 49, у свої ворота, Корреа, 64).

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Перший матч — 1:2.

Дортмундці за неймовірної підтримки вболівальників уже до перерви не лише зрівняли рахунок за сумою двох зустрічей, а й вийшли вперед.

Але вже на початку другого тайму чемпіон світу у складі збірної Німеччини Хуммельс відзначився автоголом, і суперникам довелося розпочинати з'ясовувати стосунки з нуля.

Досягнули успіху німці, які для початку дозволили Корреа зрівняти рахунок у матчі-відповіді, але пізніше шокували підопічних Дієго Сімеоне ще двома голами у виконанні Фюллькруга і Забітцера.

Таким чином, першу півфінальну пару сформували «ПСЖ» та «Боруссія» (матчі намічені на 30 квітня чи 1 травня, а також на 7 чи 8 травня).

Нагадаємо, що друга пара ½ фіналу ЛЧ визначиться в середу, 17 квітня, за підсумками поєдинків «Манчестер Сіті» — «Реал» (перший матч — 3:3) та «Баварія» — «Арсенал» (2:2).

Як відомо, вихід до ½ фіналу Ліги чемпіонів гарантує кожному клубу ще 12,5 млн євро призових від УЄФА. Фінал турніру цього сезону прийме 1 червня знаменита лондонська арена «Уемблі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Барселони» Дані Алвес вийшов із в'язниці.

Фото ФК «Барселона»

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