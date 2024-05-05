У великодню ніч росіяни атакували дронами Харків та Дніпро (фото, відео)

У ніч проти неділі, 5 травня, на Великдень, російські окупанти знов атакували Україну ударними БПЛА.

За даними комндування Повітряними Силами ЗСУ, ударні безпілотники запускалися з північного та південного напрямків — Курська область рф та кримський мис Чауда. Загалом ворог застосував 24 баражуючі боєприпаси «Shahed-131/136».

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«Повітряний напад противника відбивали зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях», — йдеться у повідомленні.

Так, у небі над Дніпропетровщиною було знищено 12 безпілотників: по одному у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять — у Дніпровському.

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«У когось ще є сумніви щодо любові „старшого брата“? „єдіний народ“, „єдіная церковь“?» — поставив риторичне запитання очільник обласної ОВА Сергій Лисак та повідомив, що через падіння уламків й влучання у Дніпрі пошкоджені інфраструктурні об’єкти та багатоповерхівка.

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Також керівник Дніпропетровської ОВА зазначив, що у Слобожанській громаді внаслідок ворожої атаки були потрощені дві автівки, зачепило й магазин.

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Фото зі сторінки С.Лисака

«З вечора тероризували російські війська й Нікопольщину. Пʼять разів застосували ударні дрони різних типів, а ще двічі обстріляли з важкої артилерії. Били по райцентру. У Нікополі пошкоджені два підприємства, рекреаційний об'єкт і приватний будинок. На щастя, скрізь минулося без загиблих та постраждалих», — додав він.

Фото зі сторінки С.Лисака

Фото зі сторінки С.Лисака

Перебував під ударом і Харків. Як повідомив мер обласного центру Ігор Терехов, сталося влучення «шахеда» у приватний сектор Основ'янського району: «Внаслідок удару загорілися три приватні будинки. Рятувальні служби оперативно працюють на місці події».

«Суспільне» повідомляє, що один з ударних БПЛА влучив у 10 метрах від дверей будинку, де мешкає співробітник ДСНС В'ячеслав Кущенко. «Повилітали шибки, в чому був — в тому вискочив. Звук двигуна був десь далеко, а потім тільки бамц — і вибух. І все як в тумані», — згадує чоловік. Зазначається, що наразі відомо про одного постраждалого.

Фото "Суспільне"

Фото "Суспільне"

Також повідомляєтьяс, що один з дронів поцілив в землю поміж гаражами та житловими будинками, внаслідок вибуху зайнялися гаражі з автівками та господарчі споруди.

Фото "Суспільне"

Фото "Суспільне"

Варто зазначити, що напередодні обласний центр чотири рази знаходився під ворожими ударами. Ворог застосовував, зокрема, авіабомби.

Так, вдень 4 травня ворог застосував авіацію — були пошкоджені будівлі цивільного підприємства у Немишлянському районі. За попередніми даними, ворог вдарив по місту УМПБ Д30-СН (уніфікований міжвидовий плануючий боєприпас, калібр 30 см). А близько 16:20 відбувся повторний удар — влучання зафіксовано по території цивільного виробництва в Індустріальному районі, де виникла масштабна пожежа. Отримали травми шість працівників.

Росіяни били по Харкову й минулої ночі — в Основʼянському районі горіла двоповерхова офісна будівля.

У ДСНС повідомляли про три пожежі за різними адресами у Харкові.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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