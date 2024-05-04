Ворог вночі атакував мирні міста з повітря: скільки ракет та дронів знищила ППО

В ніч на суботу, 4 травня, росіяни знов атакували територію України «шахедами» та керованими зенітними ракетами. Вибухи були у Харкові та Дніпропетровській області.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

За його інформацією, дрони та ракети росіяни запустили з Білгородської області.

«У ніч на 4 травня 2024 року противник атакував 13-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 і чотирма зенітними керованими ракетами С-300. Усі пуски проводилися з білгородської області рф», — повідомив генерал.

РЕКЛАМА

Всі 13 дронів захисники збили в Харківській та Дніпропетровській областях.

РЕКЛАМА

«В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено 13 ударних безпілотників у Харківській та Дніпропетровській областях», — повідомив Олещук.



У Харкові в результаті падіння уламків сбитих «Шахедів» виникли загорання цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі міста, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

РЕКЛАМА

В результаті обстрілу терористів постраждали дитина 2010 року народження та жінка. Ще одній 89-річній жінці надали допомогу на місці. На ранок кількість постраждалих збільшилася до чотирьох. Наразі рятувальники ліквідовують загорання цивільної інфраструктури та дерев за двома адресами.

Не обійшлося без руйнувань на Дніпропетровщині. В Павлограді пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. А ще — три приватні будинки. Один з них зайнявся. Пожежу загасили. Постраждали чоловік та жінка. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Ооборонцям вдалося збити в Павлоградському районі 5 «шахедів» повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Також вчора ввечері ворог 5 разів атакував Нікопольщину. Тероризуючи місцевих, росія використовувала важку артилерію, РСЗВ «Град» і дрон-камікадзе. Гучно було у райцентрі і Марганецькій громаді. Через напад понівечені комунальне підприємство, ліцей, 2 багатоповерхівки, банк, лінія електропередач. Є ураження об'єктів критичної інфраструктури.

Люди не постраждали. На жаль, ранок в районі розпочався з обстрілу. росіяни поцілили по Мирівській громаді. Зайнялася агрофірма. Інформація уточнюється, додали в Дніпропетровській ОВА.

Як повідомляли «ФАКТИ», 1 травня російські окупаційні війська завдали потужного ракетного удару по Одесі. Основний удар прийшовся по об'єктах «Нової пошти» — сортувальному депо та відділенню.

272

Читайте нас у Facebook