В Харкові продовжують гасіння пожежі після нічного удару рф «шахедами»

В Харкові триває ліквідація наслідків ворожої масованої атаки ударними безпілотниками. В місті сталися три пожежі за різними адресами.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Найбільша пожежа виникла у складських приміщеннях загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів.

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За попередніми даними ДСНС, постраждали чотири особи, з них одна дитина.

Зазначимо, що росія атакувала Харків безпілотниками близько пів на другу ночі. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про два прильоти.

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Голава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про чотирьох постраждалих, серед яких 13-річна дитина, та загоряння цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основʼянському районі.

Загалом сьогодні вночі вогневими групами Сил оборони України у Харківській та Дніпропетровській областях знищено 13 ударних безпілотників.

Як повідомляли «ФАКТИ», 1 травня російські окупаційні війська завдали потужного ракетного удару по Одесі. Основний удар прийшовся по об'єктах «Нової пошти». Тоді у мережі писали про те, що удар по складському приміщенню «Нової пошти» начебто був тому, що за даними окупантів, там зберігалися ракети Storm Shadow.

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