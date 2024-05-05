«У Бога на плечі — шеврон із українським прапором»: Зеленський привітав мешканців країни з Великоднем (відео)
У Великдень до українців звернувся президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що велике свято Воскресіння Господнє символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви, перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю.
«За все це ми боремось 802 дні поспіль. 802 дні, коли воля протистоїть мороку, доблесть протидіє терору. 802 дні нашого спротиву, які можна описати словами з Євангелія від Іоанна: «А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його», — сказав він та додав: «Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли навіть за сотні кілометрів одне від одного ми підтримуємо й допомагаємо одне одному. Захищаємо одне одного. Молимось одне за одного. Коли всі ми стали одне одному ближчими, одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі — шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть».
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Фото Офісу президента128
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