Дачнику на замітку: чим підживити троянди у травні

Троянди — досить вимогливі квіти, які не переносять сусідства з деякими рослинами. Навесні вони вимагають особливої уваги та догляду.

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Канал «Идеи для дачи и дома» зазначає, що для пишного цвітіння трояндам потрібен не тільки фосфор, а й інші мікроелементи. Адже молоді троянди повинні нарощувати пагони і зелень.

У цьому можуть допомогти органічні підживлення, наприклад, перегній або курячий послід.

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Свіжий послід використовувати не можна. Його слід розвести з водою у пропорції 1:20, настояти протягом тижня і ще раз розвести у відношенні 1:3.

Дорослі кущі підживлюють аміачною селітрою. Перший раз за сезон її розсипають на клумбі відразу після того, як зійде сніговий покрив. Ηa один квадратний метр вносять 20 г селітри. Другу підкормку виробляють у травні для стимулювання цвітіння. Для цього 10 г сульфату калію і 10 г суперфосфату розводять у 10 л води.

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Про те, що троянді не вистачає заліза, може сигналізувати жовтий колір листя.

Фото Pixabay

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