Підживлюйте таким добривом кожні два тижні: що робити, аби троянди постійно радували цвітінням

Троянди можуть цвісти одноразово, можуть хвилями або безперервно. У будь-якому випадку вони віддають багато сил на цвітіння та утворення бутонів. Така праця вимагає посиленого харчування й догляду. Що саме потрібно робити для троянд влітку, розповіла садівниця Оксана Медведєва.

«Троянди треба підгодовувати кожні два тижні. Перше кореневе підживлення краще зробити повним мінеральним добривом (кристалін, нітрофоска та інші) ще навесні, до бутонізації. Через два тижні „підгодуйте“ кущі розчином коров’яку, який приготуйте заздалегідь: розчиніть відро коров’яку в п’яти відрах води, додайте до розчину 3 кілограми деревного попелу — нехай трохи перебродить. Цей розчин — концентрат, і його для поливу троянд (та й інших декоративних рослин) потрібно брати лише 1 літр на відро води. Для дорослих кущів відра вистачить, а для молодих, в яких ще коренева система не дуже глибоко розташована, достатньо й половини».

Впродовж літа, за словами садівниці, троянди підгодовують почергово: то мінеральними добривами, то органічними.

«Крім того, можна давати й позакореневі підживлення — через обприскування розчинами мікроелементів залежно від фаз розвитку, — каже фахівець. - В магазинах можна придбати спеціальні набори мікроелементів для троянд і розчиняти їх згідно з інструкцією. Зважте на те, що серед літа трояндам уже не потрібен азот у великій кількості, а лише калій та фосфор, тож можете підгодовувати навіть просто деревним попелом. Також пам’ятайте, що найбільше відчувають голод троянди високорослі — виткі і батогоподібні».

Про лайфхаки, завдяки яким кущі троянди радуватимуть вас квітами і не хворітимуть, розповідала також садівниця з Вінниччини Раїса Поймало.

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