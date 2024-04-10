Найгірші сусіди троянд: не садіть «царицю квітів» поруч з цими рослинами

Троянда — доволі вибаглива культура і потребує незвичайної уваги, але є низка рослин, які категорично не можна підпускати до трояндових кущів, інакше вони повільно їх погублять, пише «Дача. Сад та город».

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«Великі хвойні та береза. Хвоя мало того, що підкисляє ґрунт, що троянді не потрібно, так ще й дає густу тінь. Береза має потужну кореневу систему, яка висмоктує всі корисні речовини і залишає троянди ні з чим».

Папороті та хости люблять тінь і вогкість, чого не можна сказати про троянди. Виходить, що один із сусідів буде в гіршому становищі, тож тримаємо подалі.

«Ізостегія, вербейник, енотера. Ці рослини іноді садять внизу троянд, але робити цього не можна, тому що їхня коренева система дуже агресивна і забере y троянд все».

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Раніше «ФАКТИ» писали, як боротись із хворобами троянд.

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