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Найгірші сусіди троянд: не садіть «царицю квітів» поруч з цими рослинами

21:02 14 квітня 2024
троянди

Троянда — доволі вибаглива культура і потребує незвичайної уваги, але є низка рослин, які категорично не можна підпускати до трояндових кущів, інакше вони повільно їх погублять, пише «Дача. Сад та город».

«Великі хвойні та береза. Хвоя мало того, що підкисляє ґрунт, що троянді не потрібно, так ще й дає густу тінь. Береза має потужну кореневу систему, яка висмоктує всі корисні речовини і залишає троянди ні з чим».

Папороті та хости люблять тінь і вогкість, чого не можна сказати про троянди. Виходить, що один із сусідів буде в гіршому становищі, тож тримаємо подалі.

«Ізостегія, вербейник, енотера. Ці рослини іноді садять внизу троянд, але робити цього не можна, тому що їхня коренева система дуже агресивна і забере y троянд все».

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Раніше «ФАКТИ» писали, як боротись із хворобами троянд.

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