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Листя троянд має жовтуватий відтінок: як проявляється дефіцит заліза у рослин

20:19 20 червня 2023
троянди

Троянди надзвичайно вибагливі до живлення і потребують багато поживних речовин у правильному співвідношенні. Наприклад, підживлення азотом стимулює лише ріст, але не формування квіток. Регулярне і збалансоване підживлення правильними добривами дуже важливе для троянд, пише gartenerleben.

Влітку для оптимального ефекту підживлення слід використовувати добрива з повільним вивільненням як друге добриво. Восени підживлення припиняють, інакше нові пагони можуть замерзнути на початку зими. В рамках підготовки до зимівлі ви можете підгодувати троянди калієм (магній + калій) в кінці серпня.
Не потрібно давати добриво для троянд щойно висадженим кущикам (контейнерним рослинам) в перший рік посадки.

Гранульоване добриво для троянд та органічні добрива, такі як компост, слід злегка вносити в ґрунт. Після внесення добрив добре полийте. Це гарантує, що поживні речовини потраплять туди, де вони повинні бути — до коріння.

Якщо листя троянд набуває жовтуватого відтінку, це може бути пов'язано з дефіцитом заліза (хлороз). Значення рН ґрунту зараз вище 7,5 і його слід змістити в кислий бік. Цього можна досягти, додавши торф або кисле добриво. За допомогою спеціального «залізного» добрива листя відновить свій зелений колір.

Раніше «ФАКТИ» публікували поради квітникарки Надії Долі: поливати троянду слід тільки під корінь, зверху вологу розсіювати не треба.

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