Юні шахраї продавали мешканцям Харкова неіснуючих кошенят та цуценят (фото)

У Харкові, як раніше і у Львові, викрили шахраїв, які продавали людям неіснуючих кошенят та цуценят.

В Харківської окружній прокуратурі зазначають, що про підозру повідомили 17-річній дівчині та 18-річному хлопцю. Їм інкримінують шахрайство шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно та групою осіб (ч. 4 ст. 190 КК України).

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Фото прокуратури

Фото прокуратури

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«На початку листопада 2023 року двоє друзів з Харкова організували „схему“ заробітку. На відомій платформі інтернет-обʼяв вони публікували оголошення про продаж котів та цуценят різних порід, яких насправді у них не було. У середньому за тварину ділки оголошували вартість у сумі від 10 до 15 тисяч гривень», — зазначили в прокуратурі.



Підозрювані, спілкуючись з клієнтами, просили у них передоплату у сумі від 1 до 2 тисяч гривень, отримували кошти й зникали. Наразі відомо про щонайменше 10 таких епізодів.

Фото прокуратури

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Слідство триває, встановлюються всі потерпілі, яких встигли ошукати підозрювані. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.



Раніше повідомлялося, що в країні набувають «популярності» дві злочинні схеми — кеш-трепінг і скімінг. Це види шахрайства з використанням банкоматів, коли в роботу техніки втручаються сторонні особи для встановлення спеціальних пристроїв.

Фото прокуратури



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