В Україні з’явились два нових види шахрайства: як їх розпізнати і як захиститись

В Україні поступово набувають популярності дві злочинні схеми — кеш-трепінг і скімінг. Це види шахрайства з використанням банкоматів, коли в роботу техніки втручаються сторонні особи для встановлення спеціальних пристроїв. На жаль, помітити спробу афери неозброєним оком буває важко, особливо в темний час доби.

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Як працює шахрайство, розповіли на порталі Національного банку «Гаразд».

Кеш-трепінг перекладається як «захоплення готівки». Для успішного здійснення операції зловмисники вставляють в отвір для видачі купюр планку, прикріплюючи її на двосторонній скотч. Так гроші застрягатимуть всередині, коли банкомат відраховуватиме вказану суму.

Людина не зможе отримати власні кошти, але їх спишуть з банківського рахунку. Вважаючи, що проблема у збої чи поломці, постраждала особа піде розбиратися у відділення або залишить заявку на повернення, а сама відправиться по справах. Тоді шахрай зможе підбігти до банкомату і вилучити планку разом із грішми. Тож ніяка інкасація не знайде втрачені купюри.

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Скімінг передбачає більш складне втручання. Аби заволодіти персональними даними українців, зловмисники можуть копіювати інформацію з платіжної карти, щоб згодом зробити дублікат і зняти готівку без перешкод. Допоможе в цьому тонка пластинка для зчитування даних з магнітної стрічки, яку засовують у картоприймач.

PIN-код шахраї дізнаються, встановлюючи накладну клавіатуру чи мікрокамеру. Маючи на руках всі дані платіжного інструменту, дуже легко виготовити дублікат картки. Про крадіжку коштів власник дізнається лише коли прийде сповіщення в онлайн-банкінг.

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Як захиститися від скімінгу та кеш-трепінгу

Це досить нелегко, але можливо. Бажано завжди користуватися певними рекомендаціями, щоб мінімізувати ризики потрапляння у пастки аферистів.

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Порівнюйте клавіатуру із зображенням на екрані. Якщо є відмінності, краще не користуйтесь банкоматом. Захищайте PIN-код від потенційних прихованих камер, закриваючи рукою процес введення. Так персональний номер не потрапить на відео. Замовте в банку спеціальну картку з чіпом замість магнітної стрічки. Це допоможе уникнути зчитування інформації та подальшого копіювання. Перед використанням банкомату перевіряйте отвір на наявність планки зі скотчем. Не відходьте далеко від установки у разі проблем із видачею готівки. Краще дочекатися фахівців, ніж віддати свої гроші в руки шахраїв. Намагайтеся користуватися банкоматами лише у великих супермаркетах і відділеннях фінансових установ, там точно мінімальна ймовірність стороннього втручання. Плюс не завадить встановити ліміти на різноманітні операції, наприклад, онлайн-оплати і зняття готівки, щоб не втратити всі кошти одразу і мати час заблокувати рахунки у випадку шахрайських дій.

А ще українцям варто слідкувати за тим, щоб їх платіжну картку не було заблоковано через проблеми з ідентифікацією клієнта.



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