У НАТО назвали умови, за яких Альянс вступить у війну з росією

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон, який раніше коментував можливість відправки в Україну західних військ, заявляв, що якби росіяни прорвали лінію фронту і якщо Україна попросила б про допомогу, то Франція б думала про введення військ.

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Західні масмедія вважають, що НАТО неофіційно визначило принаймні дві «червоні лінії», за яких можливе пряме втручання Альянсу у війну в Україні, пише «ТСН» з посиланням на видання Repubblica. Втім, станом на зараз оперативних планів, які передбачають відправку військ до України, немає, а описані «червоні лінії» треба розглядати лише в якості оцінки можливих планів на випадок надзвичайних ситуацій, наприклад залучення у війну в Україні третіх сторін.

Перша «червона лінія» — пряма чи опосередкована участь третьої сторони, наприклад у разі можливого прориву на північному заході України, що могло створити «коридор між Україною і Білоруссю».

«Тоді мінськ був би безпосередньо включений у війну. Його війська та арсенал мали б вирішальне значення для москви. І ця обставина могла тільки активізувати оборону на користь України», — йдеться у статті.

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Друга «червона лінія» — провокації проти країн Балтії чи Польщі або цілеспрямований напад на Молдову.

«Це не обов’язково вторгнення, яке може відбутися після наступу на Одесу, але й просто військовий удар, щоб перевірити реакцію Заходу», — пише Repubblica.

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Нагадаємо, що у Норвегії міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде, коментуючи відправку військ в Україну, заявляв: «Наразі ми не плануємо відправляти війська. Я не думаю, що в багатьох країн є такі плани. Але з іншого боку, в дуже довгостроковій перспективі я не думаю, що ми повинні в принципі щось виключати».

Фото з відкритих джерел

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