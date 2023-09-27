Ще одне зіркове розлучення: Сергій Танчинець заявив про завершення шлюбу

Фронтмен українського рок-гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець, який прожив з дружиною майже 15 років, здивував неочікуваною новиною. На своїй сторінці у Facebook він заявив, що розлучається з дружиною.

«За кілька днів нашому з Ганною шлюбові мало виповнитись 15 років. Ми не дотягли до цієї дати якихось кілька місяців. За ці роки ми пройшли не простий, але чудовий шлях разом, далі підемо кожен своїм. Я дуже сподіваюсь, що наші нові шляхи будуть для нас обох легкими і щасливими!» — приголомшив Танчинець.

Причину розлучення музикант називати не став. Лише зазначив, що «винних у цій ситуації нема і так іноді стається у житті».

Як запевняє Сергій, вони з Ганною залишились у добрих стосунках і надалі спільно виховуватимуть доньку та сина, залишатимуться для них люблячими батьками.

Більше коментувати тему розлучення артист не збирається.



*Сергій Танчинець з дружиною та донькою

Нагадаємо, Сергій та Ганна виховують 13-річну Анастасію та 4-річного Лук'яна. На початку російського вторгнення жінка з дітьми виїхала виїхала до Японії.

Сергій Танчинець залишається в Україні, дає благодійні концерти, виступає перед нашими захисниками. Нещодавно артист випустив спільну зі Златою Огнєвіч кліп «Народжені вільними».

Фото: instagram.com/sergii_tanchynets

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