Сергій Танчинець підігрів чутки про роман зі своєю піарницею
Лідер гурту «Без Обмежень» Сергій Танчинець, який розлучився з дружиною після 15 років шлюбу, підігрів чутки про роман зі своєю піарницею Юлією. Артист опублікував спільні фото з дівчиною під час романтичної прогулянки Одесою, де гурт мав концерт.
«Чудова прогулянка, неймовірний концерт, шикарна Одеса!» — підписав кадри Танчинець.
В дописі він також назвав Юлію колегою. На світлинах щасливі Сергій та Юлія трималися за руки та виглядали, як закохана пара.
Тож в коментарях прихильники артиста припускають, що між ними є щось більше, ніж робота.
«Кльово, коли люди щасливі один з одним, так і випромінюється цей вайб!»,
«Ви такі милі разом. Видно, що обоє дуже щасливі»,
«Не знаю, що там по колегам, але дуже милі»,
«Файно! Але не дуже схоже на прогулянку з колегами», — пишуть в коментарях.
Раніше Сергій Танчинець зазначив, що не хоче коментувати особисте життя. І просить прихильників не ставити йому запитань про це.
Проте артист сам спровокував чутки про роман з піарницею, опублікувавши фото з нею в інстаграмі.
Фото: instagram.com/sergii_tanchynets117
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