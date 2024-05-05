Помер зірка «Володаря кілець» та «Титаніка» Бернард Хілл

5 травня у віці 79 років помер популярний британський актор Бернард Хілл, який зіграв капітана у фільмі «Титанік» та короля Теодена у кінотрилогії «Володар кілець», повідомляє Daily Mail.

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Бернард Хілл народився 17 грудня 1944 року у Манчестері, Англія. Навчався в Ксаверіанському коледжі, пізніше вступив до Манчестерської політехнічної школи драми, яку закінчив у 1970 році. З 1970-х років знімався у кіно та на телебаченні.

Вперше Хілл отримав популярність у Великій Британії після ролі Йоссера Хьюза в телевізійному серіалі «Хлопці з Блекстаффа». Ця роль принесла Хіллу численні премії. 1982 року він зіграв сержанта Путнема у фільмі «Ганді» режисера Річарда Аттенборо. Картина здобула премію «Оскар».

Потім Бернард Хілл з'явився у фільмі 1984 року «Баунті». Також, у 1982 році він зіграв охоронця імператора Калігули у серіалі «Я, Клавдій». У 1985 році Хілл з'явився в екранізації драми Джона Леннона «Подорож у життя». В 1989 році Бернард отримав визнання критиків за виконання Джо в постановці «Шірлі Валентайн». Пізніше, він зіграв помітні ролі у фільмах «Місячні гори» (1990), «Скаллагрігг» (1994) та «Шкіра Мадагаскару» (1995).

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У середині 1990-х Хілл почав з'являтися у фільмах частіше. Його першою головною роллю став фільм 1996 року «Привид і Темрява». Але найбільш затребуваним актором Хілл став після ролі капітана Едварда Джона Сміта у фільмі «Титанік». У 2002 році Бернард зіграв Філоса у фільмі «Цар скорпіонів», разом із Дуейном Джонсоном, Майклом Кларком Дунканом та Келлі Ху. Пізніше він знявся в ролі короля Теодена у кінотрилогії «Володар кілець». Грав герцога Норфолка у серіалі «Вовчий зал».

Як писали «ФАКТИ», бізнесмен Ріс Томпсон, який у віці п'яти років знявся у фільмі Джеймса Камерона «Титанік», досі отримує гроші за цю невелику роль — через багато років.

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