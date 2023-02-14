«Аватар 2» проти «Титаніка»: два фільми Джеймса Камерона борються за третє місце у списку найкасовіших в історії

Минулого вікенду у світовому прокаті розгорнулася справжня битва за третє місце у списку найкасовіших фільмів в історії кіно. Вперед рвався «Аватар: Шлях води». Утримати свої позиції прагнув «Титанік». А найпікантнішим моментом у цьому протиборстві є той факт, що обидві картини зняв Джеймс Камерон. Як уже писали «ФАКТИ», другий «Аватар» допоміг відомому режисерові встановити вражаючий рекорд — три його фільми увійшли до першої четвірки найкасовіших в історії.

Здавалося, «Аватар: Шлях води» легко обійде «Титанік». Однак до 25-річчя легендарного блокбастера, який у 1998 році отримав 11 премій «Оскар», його знову запустили у прокат. При цьому «Титанік» в черговий раз оновили до формату 4К і доповнили іншими найсучаснішими ефектами. І глядачі захотіли вкотре побачити знамениту картину.

Як пише Variety, перші два місця за підсумками вікенду зайняли «Аватар 2» та «Титанік». «Ветеран» зумів зібрати 22,3 мільйона доларів за три дні показу. Загальна сума зборів фільму зросла до позначки 2 мільярди 216 мільйонів доларів.

«Аватар 2» зібрав за вікенд ще 25,8 мільйона доларів. Але його загальна каса виявилася меншою, ніж у «Титаніка» — 2 мільярди 213 мільйонів доларів.

Різниця між двома фільмами Камерона становить лише 3 мільйони доларів. Очевидно, що «Аватар: Шлях води» все ж таки вийде на третє місце, проте легкою його перемога над «Титаніком» не буде.

У списку найкасовіших фільмів в історії лідирує, як і раніше, перший «Аватар» — 2 мільярди 924 мільйони доларів. Друге місце займає картина «Месники: Фінал» — 2 мільярди 799 мільйонів доларів.

Нагадаємо, успіх другого «Аватара» дозволив її зірці Зої Салдана також встановити неймовірний рекорд. Окрім того, цей фантастичний фільм став номінантом на премію «Оскар».

Колаж «ФАКТІВ»

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