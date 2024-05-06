Помер легендарний футбольний тренер, який зробив Аргентину чемпіоном світу (фото, відео)

У віці 85 років пішов із життя легендарний тренер Сесар Луїс Менотті, під керівництвом якого збірна Аргентини у 1978 році вперше в історії стала чемпіоном світу з футболу, повідомляє Федерація футболу країни. Фахівець помер від важкої форми анемії, з якою він був госпіталізований до приватної лікарні в Буенос-Айресі ще 30 березня. Саме за Менотті в національній команді дебютував Дієго Марадона.

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Сесар Луїс Меннотті народився Росаріо (до речі, рідному місті Ліонеля Мессі). У роки футбольної кар'єри він виступав на батьківщині за «Росаріо Сентраль», «Расинг» та «Бока Хуніорс», у США — за «Нью-Йорк Дженералс», а в Бразилії — за «Сантос» та «Жувентус». У складі збірної країни нападник провів 11 матчів і забив 2 м'ячі.

На тренерській ниві Менотті пропрацював 37 років, очолюючи дві збірні та 11 клубів.

Найбільшого успіху фахівець досяг з командою Аргентини, з якою у фіналі домашнього чемпіонату світу 1978 року обіграв голландців (3:1). Він керував збірною і на ЧС-1982 в Іспанії.

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За один рік роботи з «Барселоною», за яку тоді виступав Марадона, аргентинець виборов Кубок Іспанії, Суперкубок країни та Кубок іспанської ліги. Також Менотті займав тренерський місток в «Атлетико», «Сапмдорії» та збірній Мексики.

Сесар Луїс Менотті та юний Дієго Марадона

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Незважаючи на те, що його батько помер від раку, коли хлопцеві було лише 16 років, Менотті був затятим курцем і у 2011 році переніс операцію на легенях. «Мій найкращий друг у хвилини самотності» — називав цигарку тренер.

Останнім місцем роботи аргентинця став мексиканський «Текос УАГ», з якого Менотті пішов у 2008 році після конфлікту з президентом клубу з приводу продажу футболіста до англійського «Дербі Каунті» без згоди головного тренера.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер автор переможного м'яча у фіналі чемпіонату світу з футболу 1990 року.

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