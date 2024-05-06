Тривожний ранок у Чернігові: о 4-й ночі у місті стався вибух в будівлі банку
У Чернігові, в якому місяць тому стався масштабний ракетний приліт, рано-вранці 6 травня відбувся вибух у приміщенні банку в центральній частині міста.
Як повідомили правоохоронці, вибух спровокував пожежу та пошкодження будівлі.
На щастя, серед людей постраждалих немає.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України («Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху»), на місці перебувають поліцейські і рятувальники.
Нагадаємо також про вибух ворожого снаряду в Миколаєві, який стався під час спроби його знешкодження рятувальниками.428
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