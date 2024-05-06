Тривожний ранок у Чернігові: о 4-й ночі у місті стався вибух в будівлі банку

У Чернігові, в якому місяць тому стався масштабний ракетний приліт, рано-вранці 6 травня відбувся вибух у приміщенні банку в центральній частині міста.

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Як повідомили правоохоронці, вибух спровокував пожежу та пошкодження будівлі.

На місці подій

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На щастя, серед людей постраждалих немає.



Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України («Умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху»), на місці перебувають поліцейські і рятувальники.

Розслідування обставин інциденту розпочато

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Нагадаємо також про вибух ворожого снаряду в Миколаєві, який стався під час спроби його знешкодження рятувальниками.

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