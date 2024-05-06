З великодніми кошиками та ключами: у Мальме відбулося відкриття «Євробачення»

У Мальме (Швеція) відбулося офіційне відкриття пісенного конкурсу «Євробачення». Нагадаємо, Україну на ньому у цьому році представлятиме дует Alyona Alyona & Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria». Традиційно конкурсна неділя розпочалася з бірюзового вхідника — саме такий колір має коврова доріжка «Євробачення», починаючи з 2018 року. Саме на ній засвітилися всі делегації та виконавці країн-учасниць.

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Враховуючи, що офіційна церемонія відкриття припала на Великдень, учасниці з України пройшлися по доріжці з пасками, яйцями та великоднім кошиком. Більш того, Alyona Alyona та Jerry Heil навчили ведучу церемонії, що треба робити з крашеними яйцями.

На урочистий вхідник учасниці вийшли у символічних образах, які створила для них відома дизайнерка Лілія Літковська. Одяг дівчат був прикрашений зв'язками ключів, у руках вони тримали також великі ключі.

«Ключі справляють дуже велике враження на всі медіа, — сказала Alyona Alyona проєкту ЖВЛ. — Тому що ми розповідаємо перш за все, що для багатьох українських біженців ключі у кишені — це єдина згадка про дім, якого вже немає. А великий ключ нагадує дітям про школу, яку розтрощили росіяни».

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Alyona Alyona розповіла, що репетиції виступу дуету проходять щоденно у конференц-залі готелю, де вони живуть. Яким буде повний номер українського дуету, досі тримається у секреті, щоб, за словами виконавиць, глядачам було цікаво спостерігати. Нагадаємо, що номер для співачок ставить відома режисерка Таня Муіньо.

Напередодні Alyona Alyona та Jerry Heil випустили соціальне відео на пісню «Teresa & Maria», яке присвятили українським жінкам.

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Нагадаємо, вже 7 травня відбудеться перший півфінал конкурсу «Євробачення». Саме у ньому під номером п’ять будуть виступати представниці України. Другий півфінал відбудеться 9 травня, а 11 — гранд-фінал.

Відомо, що бали від України у цьому році буде оголошувати Джамала.

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