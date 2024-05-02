Представниці України на «Євробаченні» в Мальме, де вже розпочалися репетиції учасників, Alyona Alyona & Jerry Heil вдруге вийшли на майданчик Malmö Arena та показали фрагмент свого номеру. Його режисеркою стала Таню Муіньо. В постановку заклали сучасні реалії України, її боротьбу проти російських загарбників.

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«Війна — це частина нашої пісні. Ми не можемо це розділити. Пісня створювалася під ударами і під тривогою. Іноді нам здається, що війна — це ніщо, тому що вона стала частиною нашого життя. Але підсвідомо ми завжди в стресі. І покидаючи країну відчуваєш більше стресу, ніж повернутися сюди», — пояснили співачки в інтерв'ю Billboard.

В костюмах та постановці закладено багато символів та посилань на історичне минуле. На відео можна побачити як Jerry Heil підіймається вгору під фосфорними бомбами. В костюмах можна побачити обладунки та зброю.

«Ми говоримо про людей, які живуть, можливо, не ідеальним життям і роблять деякі помилки, але врешті-решт вони виявляють доброту. Якщо об’єднати доброту і любов, можна виграти війну. Ви можете змінити світ. Можна залишити щось дітям і дітям дітей. Це важливо», — розкрила задум Alyona Alyona.

На номер вже відреагували єврофани. Букмекерські контори різко підвищили шанси України на перемогу. Наразі Alyona Alyona & Jerry Heil піднялися з п’ятої сходинки на першу, яку поки що ділять з представником Хорватії. Про це свідчать дані на сайті Eurovision World на ранок 2 травня.

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Нагадаємо, Аlyona Аlyona та Jerry Heil виступлять у першому півфіналі 7 травня під номером 5. Другий півфінал відбудеться 9 травня, фінал — 11. Цьогоріч бали від України оголошуватиме співачка Джамала.

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Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

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