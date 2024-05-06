На Київ насувається гроза: якої погоди чекати наступними днями

Згідно з попередженням синоптиків, після Великодня в Україні змінюється погода.

Зокрема, на Київ насувається гроза — вона очікується у найближчі дві години.

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Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

«У найближчі дві години, з утриманням до кінця доби 6 травня в столиці очікується гроза», — йдеться у повідомленні.

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При цьому оголошено перший рівень небезпеки.

Як відомо, жовтий або перший рівень небезпеки — це потенційно небезпечні погодні умови. Це означає, що очікуються погодні явища, які можуть ускладнити життя людей, роботу інфраструктури та причинити шкоду навколишньому середовищу.

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Своєю чергою синоптикиня Наталка Діденко очікує приходу в Україну холодного атмосферного фронту, який вже 7 травня спровокує грозові дощі по всій Україні, за виключенням Криму та Приазов'я. Опади супроводжуватимуться поривчастим південно-західним та західним вітром, який часом досягатиме 15−20 метрів за секунду.

«Надалі повітря буде в Україні скрізь свіжим, вдень +14+20 градусів, а всередині тижня можливі заморозки», — прогнозує синоптикиня.

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Нагадаємо також про прогноз народного синоптика Володимира Деркача на увесь весняний сезон.

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