«Тепло зменшить оберти»: синоптики прогнозують заморозки на Великдень та похолодання після свята

В останні дні Страсного тижня перед Великоднем в Україні очікується зниження температури повітря.

За прогнозами синоптикині Наталії Діденко, у п'ятницю, 3 травні, у східних, північних та частині центральних областей денна температура повітря становитиме +16+19 градусів. На півдні та заході буде тепліше — +20+25 градусів. Вітер східний та північно-східний, помірний.

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«Дощі в Україні 3 травня малоймовірні. У Києві — без опадів. Тепло дещо збавить оберти, вдень у п'ятницю передбачається близько +19 градусів», — повідомляє синоптикині.

У суботу, 4 травня, в Україні буде сухе та свіже приємне повітря, +15+20 градусів.

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У неділю, 5 травня, на Великдень, вночі без опадів, +5+10 градусів, а на сході +2+5 градусів. Вдень потеплішає до +18+24 градусів, на заході та півночі подекуди короткочасні дощі з грозами, на решті території України — без опадів.

Після 7 травня, як прогнозує Наталія Діденко, у більшості областей України переважатиме свіжа погода з температурою повітря +12+18 градусів.

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А в Укргідрометцентрі попереджають, що вночі 4 та 5 травня у східних, північно-східних та південно-східних областях на поверхні ґрунту можливі заморозки 0−3 градуси — І рівень небезпечності, жовтий.

Метеоролог Ігор Кібальчич, прогнозуючи погоду у травні, відзначає, що місяць очікується відносно спокійним щодо синоптичних процесів — без рекордних температурних показників та стихійних метеорологічних явищ.

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«У першій декаді відбудеться відчутне похолодання, яке триватиме орієнтовно до середини місяця, після чого температура почне поступово підвищуватись. Особливо прохолодними очікуються ночі, тому в ряді областей, крім південної половини та Криму, можливі заморозки на поверхні ґрунту, а в західних, північних та східних областях місцями в повітрі до -3 °С. Середньомісячна температура по країні коливатиметься в межах +14…+17 °С, що близько норми (тобто відхилення середньої температури не більше ніж на ±1 °С від середніх багаторічних показників), у південних та західних областях місцями вище за норму на 1 — 2 °С», — зазначив він.

Метеоролог додає, що у травні кількість опадів очікується менше за норму на більшій частині території країни. Він не виключає, що у разі локальних злив з грозами в окремих пунктах зволоження буде достатнім або навіть надмірним.

«Для теплої пори року такий „плямистий“ розподіл опадів є нормальним. Проте, загалом простежується тенденція до дефіциту дощів у країні на 15 — 25% щодо середніх багаторічних показників. Винятком, мабуть, стане південна половина країни та Крим, де малорухливі атмосферні фронти, пов'язані з Чорноморською областю низького тиску, у першій половині травня принесуть цілющу вологу у необхідних кількостях, а також доволі вітряну та хмарну погоду», — розповідає Ігор Кібальчич.

Раніше свій прогноз на весну давав народний синоптик Володимир Деркач. Він, зокрема, прогнозував, що у третій декаді травня можливі досить сильні дощі, місцями шквальний вітер, можливі навіть заморозки.

Фото Pixabay

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