«Не будемо розкривати карти. Нехай путін подумає, що ми будемо робити», — польський дипломат

Перебуваючи в США, глава польського МЗС дав інтерв'ю радіостанції BBC World. Радослав Сікорський говорив про загрозу для Польщі з боку росії та історичні помилки путіна Він також послався на слова Еммануеля Макрона, який досі не виключає присутності французьких військ в Україні.

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На запитання, наскільки росія становить пряму загрозу для Польщі, глава польської дипломатії відповів, що не думає, що президент путін буде настільки безрозсудним, щоб напасти на країну-члена НАТО, але зазначив, що він виявився достатньо безрозсудним, щоб напасти на Україну, і тепер вважається військовим злочинцем, пише rmf24.pl.

Посилаючись на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що він нічого не виключає, коли йдеться про присутність західних військ в Україні, Сікорський заявив, що правильно поставити путіна в ситуацію, коли він не впевнений, що зробить Захід, замість того, щоб заздалегідь виключати певні варіанти розвитку подій.

Відповідаючи на запитання, чи розглядає Польща можливість відправки своїх військ, він сказав:

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«Ми не будемо розкривати карти. Нехай президент путін думає про те, що ми будемо робити. Ми витрачаємо (на оборону) найбільшу частину нашого ВВП в НАТО — 4 відсотки, і ми могли б витратити більше наступного року».

Дипломат висловив задоволення тим, що Конгрес США нарешті схвалив військову допомогу Україні.

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«Україна відчайдушно потребує зенітних ракет для захисту своєї промисловості, для захисту своїх електростанцій, для захисту своєї інфраструктури. Я думаю, що набагато краще витратити гроші на захист України, ніж потім відбудовувати її», — сказав Радослав Сікорський.

Він визнав, що було б краще, якби законопроєкт про допомогу США був прийнятий раніше, але зазначив, що допомога вже надходить.

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«Я думаю, що президенту путіну варто було б визнати своє вторгнення помилкою і зробити новий розрахунок, беручи до уваги, що ми будемо допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно. Війна може закінчитися лише тоді, коли путін зрозуміє, що ціна її продовження, з точки зору людських життів і фінансових витрат, є вищою, ніж мета, яку він хоче досягти. Але може знадобитися ще деякий час. Потенційних посередників не бракує — Туреччина, ООН. Китай дійсно міг би змусити путіна припинити цю війну. Але я не бачу жодних ознак того, що путін хоче вести переговори», — сказав глава МЗС Польщі.

Нагадаємо, раніше Радослав Сікорський заявив, що Польща не виключає розміщення солдатів НАТО в Україні.

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