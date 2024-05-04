«Попередження путіну»: політолог оцінив заяву Макрона про готовність відправити французькі війська в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю The Еconomist підтвердив можливість відправки французьких солдатів в Україну. Він підкреслив, що не даватиме повної ясності про свої плани, щоб не послабити Францію. Голова Центру прикладних політичних досліджень Володимир Фесенко впевнений, що на даний час якогось конкретного плану у Макрона немає:

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«Це політичне попередження путіну. Адже він говорить у контексті „прориву фронту“, „ескалації війни“, „загрози військових дій, які можуть виникнути для Молдови“ тощо. Макрон попередив путіна, що Франція, на відміну від інших партнерів, готова до більш рішучих дій для підтримки України та захисту Європи. Тут також слід розглядати позицію Макрона в широкому контексті європейської безпеки. Нещодавно він заявив, що Франція готова взяти на себе роль лідера у створенні європейської системи безпеки. Війна ж росії проти України — загроза європейській безпеці».

Фесенко додав, що у справі відправки французьких солдатів є ще й питання узгодження з Україною.

«Україна ж поки що обережно діє в цьому питанні. Адже в Києві знають, що в питанні присутності на території України військ НАТО є розбіжності між різними країнами. Ми не хочемо стати «яблуком розбрату». Для нас зараз дуже важливо не провокувати протиріччя всередині НАТО, а важливо зберігати єдність західної підтримки для України. Однак не виключаю, що після таких заяв Макрона будуть закриті обговорення і домовленості, як діяти в разі виникнення саме критичної ситуації. Наприклад, при прориві фронту.

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Ще важливим у заяві Макрона є те, що йдеться не просто про направлення французьких військовослужбовців для присутності в Україні. За контекстом і змістом видно, що йдеться про їхню участь у військових діях. Це, мабуть, уперше так різко заявлено. Усе залежатиме від того, як далі розвиватиметься і військова ситуація в Україні, і політична в Європі. У тому числі — у відносинах із росією".

Додамо, що ідею Макрона щодо відправки солдатів в Україну вже підтримали в Польщі та Норвегії.

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