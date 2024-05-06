Сполучені Штати хочуть заарештувати знерухомлені російські резерви — близько 300 мільярдів доларів у всьому світі — і передати їх Україні, тоді як лідери ЄС виступають за те, щоб обгородити прибутки від активів, які, за оцінками, складуть 15−20 мільярдів євро до 2027 року, пише Reuters.

ВІДЕО ДНЯ

Значна частина цих грошей зберігається централізовано, а це означає, що вони доступні, якщо Захід вирішить їх забрати. росія заявляє, що будь-яка спроба забрати її капітал або частку буде «бандитизмом», і попереджає про катастрофічні наслідки, хоча і не дає чіткого уявлення про те, як саме вона може відреагувати.

Видання Reuters поспілкувалося з шістьма економістами, юристами та експертами, які відстежують стан активів, заморожених обома сторонами з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Вони дійшли консенсусу, що одним із найімовірніших контрзаходів буде конфіскація фінансових активів та цінних паперів іноземних інвесторів, які наразі зберігаються на спеціальних рахунках типу «С», доступ до яких заблокований з початку війни.

РЕКЛАМА

росія не розголошує, скільки коштів знаходиться на рахунках Національного розрахункового депозитарію країни, що перебуває під санкціями. Російські чиновники заявили, що ця сума порівнянна із замороженими 300 мільярдами доларів російських резервів.

Російський юрист, знайомий з рахунками типу «С», який попросив не називати його імені, сказав, що якщо нерезиденти відмовляться брати участь у схемі обміну активами, якою керує призначений державою російський брокер, єдиним варіантом, що залишиться, буде конфіскація або стягнення.

РЕКЛАМА

Відповідно до схеми, західні інвестори отримають заблоковані росіянами іноземні цінні папери, а росіяни — заблоковані західними інвесторами російські цінні папери. Роздрібні інвестори, які бажають взяти участь у програмі, мають час до 8 травня, щоб подати свої пропозиції.

За словами одного з економістів, який попросив не називати його ім'я, крім часток у компаніях і фізичних активів, росія може націлитися на іноземні інвестиції, вкладені в цінні папери. Але експерти кажуть, що останні опубліковані дані Центрального банку росії про прямі іноземні інвестиції свідчать про те, що значна частка іноземних грошей, ймовірно, надходить від російських компаній, зареєстрованих за кордоном.

РЕКЛАМА

Зусилля росії, спрямовані на зменшення її інтеграції в західні фінансові системи після незаконної анексії Криму у 2014 році, зменшили залежність від іноземних грошей, але також обмежили можливі заходи відплати в будь-якій боротьбі за заморожені активи, вважають аналітики.

«Якщо метою є помста, то менша кількість активів, які можна заарештувати, робить вашу загрозу менш помітною», — кажуть експерти.

Однак путін може помститися і іншим шляхом. Західні розвідки попередили про те, що рф готує терористичні дії по всій Європі.

183

Читайте нас у Facebook