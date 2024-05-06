На фронті складна ситуація: Сирський назвав два великих населених пункти, які намагається захопити ворог

На східному фронті наразі складна ситуація. Росіяни мають в десять разів перевагу в артилерії. Вони не тільки просунулись під Куп'янськом, але й намагаються вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ на Донеччині.

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Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«У звʼязку зі складною ситуацією на Сході, протягом двох діб працював у частинах, які ведуть оборонні дії на Покровському та Курахівському напрямках, тобто на напрямку головного удару противника. Саме тут зосереджені основні ударні сили ворога, який намагається прорвати оборону наших військ та, розвиваючи успіх, вийти до великих населених пунктів Курахове та Покровськ», — заявив він.

За словами головкома, росіяни мають від самого початку чисельну перевагу в особовому складі, озброєнні та військовій техніці, тому противник щоденно атакує позиції українських військ.

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«Наша задача в цих умовах — утримати займані рубежі та позиції, вогнем артилерії, ударними БПЛА та всіма засобами завдати максимальних втрат ворогу, виснажити його, тим самим зірвати ворожі плани і виграти час для формування та підготовки наших резервів», — розповів Сирський.

Він зазначив, що провів роботу з командирами підрозділів.

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«Під час роботи з командирами бригад та їх підлеглими прийняв всі необхідні рішення щодо посилення оборони резервами, виділення додаткової кількості ракет, боєприпасів, засобів РЕБ та БПЛА. Впевнений, це допоможе нашим підрозділам успішно відбивати атаки противника та завдавати йому суттєвих втрат», — додав Сирський.

Зазначимо, протягом минулої доби на фронті відбулося 125 бойових зіткнень, про що повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Російські окупанти продовжують активно діяти на сході країни, зосередивши зусилля на протистоянні Силам оборони України на трьох напрямках в Донецькій області.

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Попри жорсткий опір українських військових, окупантам вдалося досягти часткового успіху на деяких ділянках фронту, але ціною великих втрат в людській силі та техніці. Загалом ситуація на фронті залишається напруженою, але під контролем Збройних сил України.

Росіяни не тільки завдають ударів по військовим на фронті, але обстріляють та бомблять мирні міста. Так сьогодні вночі ворог атакував Україну дронами. На Сумщині під ударом опинилася критична інфраструктура.

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