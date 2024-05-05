Росіяни мають артилерійську перевагу 10 до 1: аналітики про ситуацію в районі Часового Яру
Головною метою росії на 2024 рік залишається захоплення Донецької та Луганської областей, оскільки війська рф планують наступальну операцію цьогоріч влітку. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times. На його думку, російські війська в разі окупації Донбасу можуть спробувати захопити решту Запорізької області у 2024 році, також вони мають план захоплення Харкова або Сум. За словами Павлюка, незрозуміло, наскільки серйозним є цей план і чи будуть російські війська здатні захопити одне або обидва міста.
Аналітики ISW вважають, що російські сили будуть намагатися захопити Харків, щоб їхня наступальна операція в цьому районі відтягнула на себе українські сили з інших ділянок фронту.
«Олександр Павлюк заявив, що Сили оборони України роблять все можливе, щоб зупинити російські зусилля з захоплення Часового Яру. Проте, як зазначив командувач, російські сили мають артилерійську перевагу 10 до 1 над українськими силами і „повну перевагу в повітрі“, ймовірно, маючи на увазі здатність російських сил наносити безладні авіаудари в цьому регіоні. Російські війська можуть захопити Часів Яр, але навряд чи зроблять це в найближчі дні», — йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Раніше заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Михайло Онуфер прокоментував загрозу просування російських окупантів та розповів про плани ворога після захоплення Часового Яру.
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