Ворог вночі атакував Україну дронами, на Сумщині під ударом опинилася критична інфраструктура

У ніч проти 6 травня ворожі війська вчергове здійснили повітряну атаку по території України із застосуванням дронів-камікадзе.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

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«Окупанти атакували з північного напрямку 13-ма ударними БпЛА типу „shahed-131/136“ (район пусків — курська область росії)», — повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. На жаль, один з БПЛА знищити не вдалося.

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Через атаку в Сумах після півночі пролунали вибухи. Після цього у деяких районах міста було частково відсутнє світло та водопостачання. Також повідомлялося про повторні вибухи у районі міста.

Пізніше в Сумській ОВА поінформували, що ворог вночі завдав авіаударів по об'єктах енергетики в області. Також у заяві йшлося про те, що на місцях ведуться відновлювальні роботи.

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Крім того, влада міста Суми заявила, що у місті через нічну атаку «шахедів» об'єкти критичної інфраструктури міста переводяться на резервне живлення. Крім того, у місті розгортали «пункти незламності» і почали роботи з відновлення енергетики.

За даними місцевих ЗМІ, після вибухів у Сумах з'явилися проблеми зі світлом у різних частинах міста.

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«На багатьох вулицях в Сумах зникло світло», — пише місцеве агентство «Кордон Медіа».

За попередніми даними, були знеструмлені частково й інші населені пункти Сумської області. Так, частково також немає світла у Лебедині, Білопіллі та Охтирці.

Крім того, у Сумах повідомляють, що частково відсутнє водопостачання після ворожої повітряної атаки.

Додамо, у харківських пабліках також повідомляють про зникнення світла у кількох районах міста.

«Сумщина під атакою „Шахедів“. Світло зникло в кількох районах міста, така ж проблема і у нас. Можливо сталось влучання в чергову підстанцію», — йдеться в публікації Telegram-канала «Харьков Life Харків».

Також повідомляється, що через атаки шахедів на Харківщині постраждали 16 людей.

Своєю чергою, бійці ЗСУ віідкрили вогонь на ураження по ворожим цілям.

В результаті бойової роботи мобільними вогневими групами Сил оборони України знищено майже всі ворожі ударні БпЛА на Сумщині.

Також вночі ворог знову тероризував Дніпропетрощину, завдаючи удари по Нікопольскому району.

За повідомленням очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, увечері дрон-камікадзе поцілив по об'єкту в Марганецькій громаді, а ще 2 — близько опівночі атакували сусідню Червоногригорівську громаду, пошкодивши там високовольтну лінію електропередач.

«На щастя, загиблих та постраждалих немає», — зазначає Лисак.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони отримали підтвердження того, що російські окупанти почали здійснювати пуски «Шахедів» з тимчасово окупованої території Запорізької АЕС.

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