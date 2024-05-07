Після введеної заборони відновлено видачу документів українцям за кордоном

Наприкінці квітня українські консульства за кордоном призупинили видачу документів військовозобов'язаним громадянам України, очікуючи на набуття чинності новим мобілізаційним законом. І ось наразі робота відновлена — ДП «Документ» розпочинає видачу документів в тестовому режимі.

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«Для попередження і недопущення перевантаженості системи та повторних технічних збоїв, видача буде відбуватися в першу чергу соціально вразливим категоріям громадян та після повторного отримання SMS повідомлення про готовність паспортів для видачі», — попереджають в ДП «Документ».

Осіб, які чекають на видачу готових документів, просять дотримуватися таких правил:

• мати SMS про готовність паспорту — (отриманих після 25 квітня);

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• пред’явити документ, що посвідчує особу заявника (в т. ч. е-паспорт у додатку «ДІЯ»);

• пройти процедуру верифікації та перевірити персональні дані.

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Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову, згідно з якою отримання чоловіками віком 18−60 років паспорта громадянина України, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в територіальному органі/територіальному підрозділі Державної міграційної служби. Ці документи не пересилаються до відокремлених підрозділів або закордонних дипломатичних установ України. Це правило не поширюється на чоловіків мобілізаційного віку, які на законних підставах можуть виїжджати за кордон.

Фото зі сторінки ДП «Документ»

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