«Сепарська гніда»: поліція розбереться з київським учителем, який погрожував школяру-переселенцю (відео)

Діти в учбових закладах стають жертвами булінгу не лише з боку інших учнів. Буває так, що причентими до цього стають й дорослі. Днями у мережу виклали відео, знете в столичній школі № 37, де вчитель погрожував школяру.

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В Департаменті освіти і науки Києва повідомили, що столична державна адміністрація, керівництво учбового закладу та ювенальна превенція зайнялися цим інцидентом. За результатами розгляду у найкоротшій термін будуть ухвалені відповідні управлінські рішення.

На відео, яке виклали у мережу, зняли, як вчитель зі шваброю в руці погрожує школяреві, який переїхав з Луганщини, називаючи його «сепарською гнідою». Стверджуєтья, що інцидент стався через те, що учень кудись не туди поставив швабру. Педагог погрожує, що «навчить школяра як правильно» та не буде з «ним цацкатися».

Відреагував на подію й омбудсмен Дмитро Лубінець, зазначивши, що вчитель повинен захищати дитину від насильства, а не вчиняти його.



«Звернувся до правоохоронних органів з метою якісного й неупередженого розслідування та взяв на особистий контроль справу щодо жорстокого поводження вчителя київської школи з учнем. Поведінка вчителя, яка зафіксована на відео, містить ознаки кримінального правопорушення — погрози вбивством, нанесення тілесних ушкоджень», — зазначив він.

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Омбудсмен зауважив, що якщо додати до цього обставини, які обтяжують покарання, — висловлювання, що несуть дискримінаційний характер, можна ймовірно припускати, що порушення вчинили на ґрунті ненависті. За 161 статтею Кримінального кодексу України такі дії визначаються, як розпалювання ненависті за ознакою соціального походження та місця проживання.

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Дмитро Лубінець закликав усіх, кому щось відомо про випадки булінгу й жорстокого поводження з дітьми, випадки дискримінації за будь-якою ознакою, звертатися до Офісу омбудсмена. В Києві це можна зробити за адресою вул. Грушевського, 4 (Центр захисту прав дитини).

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Також про випадки булінгу можна повідомити:

листом за адресою: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008

на електронну пошту: [email protected]

за номерами телефонів: 0 800 501 720; 044 299 74 08.

Нагадаємо, що у Дніпрі оштрафували вчительку однієї зі шкіл, яка спілкувалася з дітьми російською. Коли мама однієї зі школярок зробила їй зауваження, дитину почали цькувати.

Фото — скріншот

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