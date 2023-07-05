Дитину почали цькувати, а матір видалили з батьковського чату: в школі Дніпра розгорівся мовний скандал

Попри те що в Україні одна державна мова й визначено принципи її застосування в публічному просторі, не всі викладачі навчальних закладів дотримуються вимог закону.

Нещодавно стало відомо, що уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь виніс постанову про застосування адміністративного штрафу у розмірі 3 400 гривень до вчительки школи № 126 міста Дніпро. Педагогиня спілкувалася російською мовою під час уроку.

Про це посадовець повідомив у Facebook.



Мовний омбудсмен зазначив, що вчитель математики комунального закладу освіти в Дніпрі застосовувала недержавну мову, чим порушила мовне законодавство.

«Існує гостра потреба посилення інституційного контролю за забезпеченням виконання вимог законодавства щодо застосування державної мови в межах освітнього процесу та під час виконання службових обов’язків керівниками та педагогічними працівниками закладів освіти. Освітяни мають відчувати відповідальність за утвердження української мови як державної», — пояснив Тарас Кремінь.

Скандал у школі № 126 в Дніпрі спалахнув наприкінці квітня 2023 року. Мама учениці 6-го класу зробила зауваження вчительці через те, що та спілкувалася російською мовою під час уроку. Педагог відповідала дітям російською на їхні запитання українською мовою.

Після цього, за словами мами учениці, її о 12-річну дитину почали цькувати та писати погрози в месенджері. Саму маму, за її словами, видалили з батьківського чату.

Жінка стверджувала, що у школі намагаються приховати інцидент.

Ми також писали про мовний скандал в Одесі. Там відвідувачку вигнали з кафе за прохання обслуговувати українською.

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