Врятувала подушка безпеки: захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук («Пташка») серйозно постраждала у ДТП (фото)

Захисниця «Азовсталі» Катерина Поліщук («Пташка»), яка нещодавно відповідала хейтерам з приводу ваги, яку вона набрала, постраждала у ДТП.

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«5 хвилин — політ нормальний. Забита рука і ребра, розбиті коліна і струс трошки після контузії. І мінус пів машини. Таке буває, коли хтось неуважний на дорозі. І на диво, то не я», — пише Катерина у соцмережах.

Фото Катерини Поліщук

Її машину знесло з дороги, коли інший водій вирішив повернути наліво, не переконавшися у відсутності зустрічного руху. Перед автівкою винуватця ДТП майже впритул була ще одна машина, тому Поліщук теж не бачила маневра.

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Фото Катерини Поліщук

«Машини в мене тепер нема, мене врятували подушки, але я не засмучена. Ні з ким не сварилась, водій попався адекватний, хоч коли я вже поїхала, хтось з його друзів розказував всім, що „його Пташка знесла з дороги“. Тому я спокійно перевірила всіх на травми, себе перемотала вже вдома, всіх заспокоїла, мило поспілкувалась з надзвичайно приємними поліцейськими, написала пояснення і заяву (в мене все було чудово з документами, та й я була постраждалою стороною в ДТП) і поїхала працювати далі», — пише «Пташка» та радить усім бути уважними на дорозі: «Навіть якщо ви обережні, не факт що назустріч їде уважний і відповідальний водій. Тому єдиний ваш захист: справні подушки безпеки, гальма, уважність, швидкість руху в межах правил, пристебнутий ремінь безпеки. Не нехтуйте, будь ласка, бо наслідки ДТП багато чим залежать від вашої відповідальності».

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Вона виклала на своїй сторінці відео з побитою автівкою та додала: «Перед Великоднем мене з дороги зніс капелан».

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Фото із соцмереж

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