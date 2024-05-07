«Захід змирився з тим, що путін в росії надовго»: аналітик назвав кілька важливих неприємних фактів для України

Попри гучні заяви президента Франції щодо готовності відправити свої війська в Україну, Еммануель Макрон відправив свого представника на інавгурацію путіна. Як повідомляє Reuters, США та більшість країн Європейського Союзу бойкотуватимуть церемонію приведення путіна до присяги на черговий шестирічний президентський термін у кремлі 7 травня. Але Франція та деякі інші країни ЄС відправили своїх представників, незважаючи на прохання Києва.

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Про різні дипломатичні реакції західних держав та розбіжності щодо того, як поводитися з путіним після початку великої війни, пише у Facebook аналітик Вадим Денисенко.

«Інавгурація путіна. Кілька важливих неприємних фактів

1. Судячи з усього, Захід змирився з тим, що путін в росії це надовго. І коли ми говоримо, про розуміння нашої перемоги Заходом, ми не можемо ігнорувати цей факт.

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2. Захід озвучив (дуже обережно), що його червона лінія — вихід російських військ за межі Донецької області далі вглиб Дніпропетровщини і Запоріжжя.

3. Китай, з великої долею імовірності, буде грати в мирні переговори не раніше кінця 2024, а реально, лише в першій половині 2025 року. Що важливо: Китай чекає пропозицій від України (когось із Заходу) щодо його подальшої ролі не лише у бізнес-проєктах по відбудові України, але й його ролі в Чорноморському регіоні в цілому.

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4. путін розуміє, що для нього найскладнішим буде той момент, коли спільні позиції вироблять Захід і Китай. І всі його ігри, в тому числі по Північному шляху, французькій Африці, загравання з Індією — це спроба максимально відтягнути цей момент. Наша ж проблема полягає в тому, що ми взагалі на це не звертаємо увагу.

5. У внутрішній політиці головна задача кремля — остаточний розкол 25% тих росіян, які займають антипутінську позицію. Зараз іде перший етап — спроба маргіналізувати єдиного фінансово самодостатнього опозиціонера — Ходорковського. Далі будуть задіяні різні політтехнологічні процеси для того, щоб 10−12% нинішніх опозиціонерів перейшли в розряд тих, хто сумнівається (їм дадуть контрольованого лідера). Якщо ситуація буде рухатися за цим сценарієм, це буде, зрештою, проблемою і для нас. Попри роздробленість опозиції, вона все ж є дамокловим мечем для режиму і може стати основою для певних заворушень в разі ослаблення режиму. І для нас не менш важливо, що це ліберальна опозиція, а не опозиція ультрапатріотів.

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путін розуміє, що в нього в запасі є пара років, поки всі внутрішні політичні процеси задушені, а економічне погіршення життя населення не вплине на публічне ставлення до режиму. І єдине, що може вплинути на внутрішню ситуацію — це розширення тих самих 25% опозиції (при правильній інформкампанії це реалістично, але потрібно приділяти явно більшу увагу інформвійні на території ворога) і зміна міжнародної конфігурації сил по примушуванню путіна до миру".

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