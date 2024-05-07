У Міноборони назвали крайній термін, до якого «обмежено придатні» мають пройти медкомісію

Директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова, яка раніше розповідала, що на ВЛК при визначенні придатності чи непридатності військовозобов'язаного будуть враховуватись не тільки хвороби, але і порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання, назвала дату, до якою військов-лікарську комісію мають пройти військовозобов'язані зі статусом «обмежено придатний», який скасовується.

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В ефірі національного телемарафону вона розповіла, що направлення на проходження повторної військово-лікарської комісії для «обмежено придатних» осіб має видати військкомат, пройти її потрібно до 4 лютого 2025 року, пишуть enovosty.com. Після проходження повторної ВЛК військовозобов’язаних розподілятимуть на категорії «придатних» та «непридатних».

«Людина не може сама пройти ВВК. Людину повинні направити. Якщо ми говоримо про військовозобов’язану, то тоді її має направити ТЦК, в якому людина перебуває на обліку», — пояснила Сухорукова та додала: «Якщо до вас не приходить протягом тривалого часу повідомлення від ТЦК, то слід піти та оновити свої дані самостійно».

Раніше виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко зазначав, що осіб з різними видами залежностей (алко, нарко та інші) можуть також мобілізувати для формування небойових підрозділів.

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Ілюстративне фото зі сторінки командування Медичними Силами ЗСУ

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