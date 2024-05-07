39.25 / 39.76 42.24 / 42.89
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

У Міноборони назвали крайній термін, до якого «обмежено придатні» мають пройти медкомісію

11:56 7 травня 2024
Лікар та військовий

Директорка Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони України Оксана Сухорукова, яка раніше розповідала, що на ВЛК при визначенні придатності чи непридатності військовозобов'язаного будуть враховуватись не тільки хвороби, але і порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання, назвала дату, до якою військов-лікарську комісію мають пройти військовозобов'язані зі статусом «обмежено придатний», який скасовується.

В ефірі національного телемарафону вона розповіла, що направлення на проходження повторної військово-лікарської комісії для «обмежено придатних» осіб має видати військкомат, пройти її потрібно до 4 лютого 2025 року, пишуть enovosty.com. Після проходження повторної ВЛК військовозобов’язаних розподілятимуть на категорії «придатних» та «непридатних».

«Людина не може сама пройти ВВК. Людину повинні направити. Якщо ми говоримо про військовозобов’язану, то тоді її має направити ТЦК, в якому людина перебуває на обліку», — пояснила Сухорукова та додала: «Якщо до вас не приходить протягом тривалого часу повідомлення від ТЦК, то слід піти та оновити свої дані самостійно».

Раніше виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко зазначав, що осіб з різними видами залежностей (алко, нарко та інші) можуть також мобілізувати для формування небойових підрозділів.

РЕКЛАМА

Ілюстративне фото зі сторінки командування Медичними Силами ЗСУ

РЕКЛАМА

289

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Оформлення картки

Керівництво «Привату» звернулось до пенсіонерів, які отримують виплати на карту: в чому справа

Штрафні санкції за порушення норм мобілізації

Штрафи для ухилянтів переглянули: нардеп розповів, що загрожує за неявку до ТЦК і як будуть стягувати гроші

Таргани

Зробіть так, як китайці, і таргани кулею покинуть ваш дім

салат

Рецепт дивовижного салату від Наталі Калніної: чим довше стоїть, тим смачнішим стає

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту