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Суспільство та люди

Мобілізація в Україні: алкоголіки та наркомани теж підуть служити (відео)

10:09 5 травня 2024
Шеврон із прапором України

В Міноборони зазначали, що згідно нових змін до наказу щодо ВЛК, при визначенні придатності чи непридатності військовозобов'язаного буде враховуватись не тільки його хвороби, але і порушення функцій організму, до яких призвели ці захворювання.

До речі, особи з різними видами залежностей (алко, нарко та інші) можуть також мобілізувати для формування небойових підрозділів. Про це розповів в ефірі КИЇВ24 виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

«Можна обговорювати й критикувати цей набір. Разом з тим, це служба тилу, забезпечення логістичної допомоги. Навіть медична допомога може бути надана тими підрозділами, які потребуватимуть людей з такими діагнозами», — зазначив він та додав, що переформулювання всіх категорій захворювань відбувається відповідно до стандартів міжнародних класифікаторів хвороб.

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Нагадаємо, що в Україні скасовується статус «тимчасово придатний», натомість залишаються лише два — «придатний» та «непридатний». Військовозобов'язані будуть розділені на категорії залежно від ступеня функціональності: придатні (повністю); придатні до служби у вищому військовому навчальному закладі (ВВНЗ), в ТЦК та СП, частинах забезпечення, установах, організаціях, але непридатні до служби в ДШВ, морській піхоті, ССО, підрозділах спецпризначення, плаваючому складі тощо; придатні за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до ВВНЗ); придатні для виконання специфічних завдань.

Фото з відкритих джерел

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