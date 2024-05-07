«Для росії дуже погано, що путін зміг вижити»: філософ розповів про один із критичних моментів життя диктатора

Чутки про смерть путіна не відповідають дійсності. Однак восени 2023 року, коли вони вибухнули, у нього дійсно був критичний момент. Про це розповів відомий російський філософ Андрій Космач в інтерв'ю блогеру Марку Фейгіну, пише charter97.

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«путін живий. Деякі вважають, що стався якийсь відкуп смерті. Відкуп смертями сотен тисяч… Інші вважають, що у путіна місія — остаточно і безповоротно розвалити росію, вбити останній цвях у кришку цієї трухлявої труни, — розповів Космач. — Політолог Валерій Соловей, який поширює чутки про смерть диктатора, просто поквапився, видавши дійсне за бажане. Диму без вогню не буває. 26 жовтня 2023 року путін опинився в стані, який лікарі називають „між життям і смертю“. Що стало тому причиною, невідомо. Одні кажуть, що в нього була ендогенна інтоксикація, інші, що метастазування, викликане пухлинними процесами. А треті взагалі кажуть — вплив отруйної субстанції».

На думку Космача, в останньому випадку явно не без допомоги потойбічних сил путін відкрив очі. Після цього він сильно змінився, став іншим, перестав тримати руку на пульсі подій і перестав керувати процесами, які раніше не довіряв нікому.

«Найголовніше — він перестав бути кремлівським Аль Капоне, арбітром серед кремлівських угруповань. Для росії дуже погано, що путін зміг вижити. Коли я почув новину про смерть путіна, подумав, що фатальне занурення на максимальну глибину безодні хард хорору зупинилося, у нас з'явився шанс піднятися на поверхню більш-менш без втрат. Але на жаль! путін живий. Занурення триває. Усе найжахливіше нас чекає попереду…»

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Раніше провидиця розповіла, чому не закінчується війна — бо путін, то страшна істота, яка завжди прагнула багато крові.

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