У рф вперше прокоментували проблеми з серцем у путіна

Кремль офіційно спростував повідомлення в мережі про нібито серцевий напад у президента росії володимира путіна, чутки про стан здоров’я якого періодично з’являються в ЗМІ.

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«З ним все в порядку. Як завжди, це містифікація», — заявив прес-секретар кремля дмитро пєсков пропагандистським ЗМІ.

Раніше з'явилося повідомлення про те, що путін переніс серцевий напад на минулих вихідних і був реанімований лікарями. Зокрема, телеграм -канал «Генерал СВР» повідомив, що співробітники служби безпеки, які чергували в резиденції диктатора, почули шум і звуки падіння зі спальні.

Вони побігли туди і побачили путіна. Він лежав на підлозі поруч із ліжком та перевернутим столом з їжею та напоями.

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«путін конвульсивно звивався, лежачи на підлозі, закочуючи очі. Одразу викликали медиків, які чергували за місцем проживання та перебували в одній із сусідніх кімнат. Лікарі провели реанімаційні заходи, стало відомо, що у президента зупинка серця. Вони його запустили, путін прийшов до тями», — зазначає канал.

На фоні погіршення стану здоров'я всі зустрічі проводять двійники, а оточення вже консультується, що робити у випадку смерті російського президента, йшлось у повідомленні ТГ-каналу.

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Наскільки здоровий путін, є питанням номер один в росії напередодні майбутніх президентських виборів 2024 року, дата яких ще не призначена. Він також ще не оголосив свою кандидатуру. Але очікується, що він буде домагатися переобрання.

Раніше «ФАКТИ» публікували думку журналістки про стратегію виборів очільника кремля: «путін хворий і вмирає».

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