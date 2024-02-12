Невже деменція: путін випадково видав серйозні проблеми зі здоров’ям

Західні ЗМІ провели ретельний аналіз невербальних сигналів і жестів путіна під час інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, звернувши увагу на дивну поведінку глави кремля. Журналісти німецького видання Bild опублікували фрагмент відео.

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«Він під час інтерв'ю дивно поводився. Кашляв, знімав-одягав годинник, розминав зап'ястки і навіть поправляв руками ногу. Виходить, що деменція і маразм — це лише мала частина дідівських хвороб. Будемо сподіватися, це його останнє інтерв'ю», — пише телеграм-канал «Сеятель ветра».

Журналісти зазначають, що деменція може бути лише малою частиною проблем путіна зі здоров'ям.

«Достовірно відомо, що після падіння з коня 2012 року стан здоров'я путіна погіршився, у нього почалися проблеми з нижніми кінцівками і хребтом. У соціальних мережах також зазначають, що путін вкрай рідко дає інтерв'ю західним журналістам, які не піддаються цензурі кремля. Зазвичай такі моменти кремлівські ЗМІ вирізають і ретельно маскують», — констатує charter97.

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Раніше повідомлялося, що Віктор Андрусів подякував Такеру за те, що відкрило американцям інтерв'ю путіна. А Шольц розкритикував путіна у Вашингтоні й назвав його інтерв’ю смішним.

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